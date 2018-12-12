جيش المليار لخدمة مدينة صينية

قامت مدينة صينية باستحداث جيش من الصراصير الزاحفة بهدف التخلص من المأكولات المتبقية والنفايات المتحللة.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أن سلطات المدينة الصينية قاموا بتجميع النفايات المنزلية المتحللة وبقايا المأكولات في ألواح خشبية مخصصة وإرسالها إلى المكان المخصص.

وأشارت الصحيفة أن هذه العملية تجري في مصنع كبير يقع في منطقة شاندونغ تشياوبين.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من العملية هي معالجة ثلث نفايات المطبخ، التي تنتجها مدينة جينان، التي يقطنها نحو سبعة ملايين شخص.

ويحتوي المصنع الصيني حوالي مليار صرصور يتم إطعامهم حوالي 50 طن من المخلفات المطابخ يوميا، ومن بعدها يتم بيع الصراصير لمطاعم متخصصة.

وغالبا ما يتم بيع هذه الصراصير، التي تعد مصدرا جيدا للبروتينات بالنسبة للحيوانات، لمزارع الخنازير ومصائد الأسماك وشركات الأدوية.

ولاقت الفكرة رواجا حيث من المتوقع أن تقوم السلطات بافتتاح المزيد من المصانع للتخلص من النفايات المنزلية المتحللة.