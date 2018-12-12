إيران: الأوروبيون أبلغونا عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ الآلية المالية

أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران (SPV، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن محمود واعظي القول إنه "سيتم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران (SPV، خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky موغيريني: أعضاء الاتحاد الأوروبي قدموا اقتراحات لتفادي عقوبات واشنطن على إيران

وتابع: "لقد شرح الأوروبيون مشكلاتهم بشأن الضغوط الأمريكية الرامية لعدم تنفيذ التعاون المالي مع إيران، وذلك في تصريحات له على هامش اجتماع مجلس الوزراء.

وردا على سؤال بشأن منع دخول عدد من المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي الجورجية، أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني أنه تم استدعاء السفير الجورجي إلى الخارجية الايرانية، وتتم في الوقت الحاضر متابعة الموضوع، موصيا الإيرانيين بعدم السفر حاليا إلى هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.