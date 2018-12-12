ممثل هوليودي يفضح ما دار في اجتماعه السري مع ترامب وكيف خدعه (فيديو)

كشف الممثل الهوليودي الشهير، كريستيان بيل، عن الاجتماع السري الذي جمعه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكيف تمكن من خداعه.

واستذكر الممثل الحائز على "أوسكار" في تصريحاته لمجلة "فارايتي" الأمريكية، اجتماعا دار بينه وبين ترامب عام 2011 في برج ترامب، قبل أن يبدأ الملياردير الأمريكي الشهير حملته الرئاسية.

وجاءت تصريحات كريستيان بيل ، خلال العرض الأول لفيلمه الجديد "النائب"، الذي يجسد فيه شخصية نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني.

وقال بيل في تصريحاته: "خلال تصويري أحد أجزاء فيلم فارس الظلام (The Dark Knight) لشخصية باتمان (الرجل الوطواط)، التقيت بالرئيس الأمريكي الحالي في عام 2011".

وتابع: "كانت تلك هي المرة الوحيدة التي جمعت بيني وبين ترامب، وكانت في برج ترامب، وعندما شاهدني دعاني إلى مكتبه".

ومضى: "لم أتخيل للوهلة الأولى أن هذا يمكن أن يحدث أساسا، لقد تخيل أني بروس واين (الشخصية الأصلية التي كان يتخفى وراءها باتمان)".

واستطرد: "في البداية ظننته يمزح، لأنني كنت مرتديا زي بروس واين، ولكنه تحدث معي بجدية وكأنني بروس واين، وجاريته في الأمر وتحدثت معه وكأنني بروس واين".

وأردف:

"وجدت الأمر مسليا للغاية، وتمكنت من خداعه، واقتنع أنني فعليا بروس واين حتى انتهت المقابلة.

وقال كريستيان بيل: "لم يكن لدي حينها أي فكرة في ذلك الوقت، أنه يفكر في الترشح للرئاسة، لكني أتعجب بشدة كيف شخص بمثل تلك العقلية أن يكون رئيسا لأمريكا".

Christian Bale says he didn't just wing his weight gain for #ViceMovie like he has in the past pic.twitter.com/tgwqyeBgKI — Variety (@Variety) December 12, 2018

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ديك تشيني

وتحدث بيل أيضا عن شخصية نائب الرئيس الأمريكي، التي جسدها، والتي احتاج فيها أن يزيد وزنه بصورة مذهلة.

ويشتهر كريستيان بيل، بأنه يطوع جسده، حسب الشخصية التي يجسدها، حيث أنه خسر وزنا مذهلا في 6 أشهر فقط لتجسيد شخصية "باتمان"، كما أنه جعل جسده يشبه الهيكل العظمي خلال تجسيده لشخصيته في فيلم "الماكينة".

وعن ذلك قال الممثل الهوليودي: "أستعين حاليا بخبير للتغذية، حتى لا أصاب بأي أعراض جانبية، خاصة وأني أصبت فعليا بعدد منها خلال محاولاتي السابقة لتطويع شكل جسدي.

Christian Bale in previous movies….Christian Bale in 2017…he’s going to make a great Dick Cheney pic.twitter.com/wqVWCQfhCd — Georgi Tsiklauri (@CollinASmith) November 15, 2017

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وتابع "اضطررت لأن استعين بأحد خبراء التغذية، لأنني بدأت أشعر أن جسدي كأنه ينهار، وهو ما جعلني أسير على برنامج معين لأتمكن من تغيير شكل جسمي بصورة سليمة".