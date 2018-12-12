الجيش الأحمر يظل يرهب أمريكا

تم رصد دبابات روسية في حوزة الجيش الأمريكي.

وأوضحت صحيفة روسية أن ما شوهد في جعبة الجيش الأمريكي نماذج مقلدة من دبابة "تي-72".

وتمثل هذه النماذج قوات معادية يتدرب الجيش الأمريكي على محاربتها.

وكان الجيش الأمريكي في وقت سابق يستخدم مئات النماذج من دبابات ومدرعات الجيش الأحمر السوفيتي لتمثيل العدو خلال التدريبات.

ثم أنيط هذا الدور بدبابات "إم1أ1 ابرامز" و"إم113" الأمريكية الصنع.

إلا أن تكلفة هذه الدبابات كبيرة. لذا تمت صناعة دبابات تي-72 "الرخيصة" لتدريب القوات الأمريكية.

وزودت هذه الدبابات بأعلام الجيش السوفيتي الحمراء، وهو أمر مُدهش لأن الجيش السوفيتي أصبح في ذمة التاريخ في عام 1991.

إلا أن الأمريكيين لا يزالون يخافون هذا الجيش كما يبدو.