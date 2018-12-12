الكويت... قادة من الجيش والشرطة والحرس الوطني يتوجهون إلى تركيا

توجه وفد أمني كويتي رفيع المستوى يضم قيادات من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإدارة العامة للطيران المدني في زيارة رسمية إلى تركيا.

وتستغرق الزيارة عدة أيام، يتفقد الوفد خلالها مركز "تادوك للكوارث"، بحسب جريدة "الأنباء" الكويتية.

وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات في المجال الأمني بين البلدين والاستفادة من الخبرات التركية في ضوء اتفاقية التعاون الأمني المشترك الموقعة بين الجانبين.

ويضم الوفد في عضويته وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، والعميد محمد الشطي من الإدارة العامة للإطفاء، والعميد عادل الرجيب من وزارة الدفاع، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد جمال الفودري، ومدير ادارة الاعلام الامني المقدم ناصر بوصليب، ومن الادارة العامة للطيران المدني احمد حسين.

وكانن الكويت وقعت اتفاقية عسكرية مع نظيرتها تركيا، يوم الأربعاء، وفق ما أعلنته هئية الأركان الكويتية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الاتفاقية عبارة عن خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري بين الطرفين لعام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، أن تركيا والكويت تسعيان من خلال هذه الخطة لتوحيد وتطوير المفاهيم وتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلى المزيد من التنسيق والانسجام.

وتم الاتفاق على خطة العمل في ختام الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري بين البلدين، الذي عقد في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدار يومين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فإن اللواء سالم نواف الأحمد الصباح قد اجتمع في العاصمة التركية أنقرة مع قائد الدعم اللوجيستي في القوات التركية عبد الله كوجم لبحث مواضيع التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

وأضافت أنه مثل الجانب الكویتي معاون رئیس الأركان العامة لهیئة العملیات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، فيما مثل الجانب التركي رئیس قسم الشؤون الخارجیة برئاسة الأركان التركیة العمید أوموت یلدیز.

وذكرت أن فعالیات الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكریة الكویتیة التركیة اختتمت الیوم مشیرة إلى أنه عقد في ھیئة العملیات والخطط في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن البلدين قد وقعا مسبقا على اتفاقيات للتعاون في المجال الرياضي، ومجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية، إضافة للاتفاق على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار.