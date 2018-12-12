مؤسس "تويتر" يثير غضب متابعيه بسبب سلسلة تغريدات (صور)

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجمة شرسة ضد مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، بسبب سلسلة تغريدات نشرها خلال زيارته لميانمار.

ونشر دورسي تغريدة وصفا ميانمار بـ"البلد الجميل للغاية"، وأضاف أن "الناس مليؤون بالفرح والطعام مذهل".

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi — jack (@jack) December 9, 2018

ووجهت تغريدات دورسي انتقادات لاذعة من متابعيه، بسبب حملة القمع ضد أقلية الروهينغا.

وعلق أحد المغردين قائلا: "لم تذكر شيء عن القتل والتهجير القسري للروهينغا أو اعتقالات الصحافيين هناك".

Nothing about the killing and forced displacement of Rohingya or the jailing of journalists — guess they should just breathe through the pain — Zeke Johnson (@Zeke__Johnson) December 10, 2018

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أنها سحبت اليوم جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، التي حصلت عليها في عام 2009، بعد إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية "بقصد الإبادة الجماعية" في ولاية راخين، ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي