التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ... والقبض على 4 من المقربين إليه

قال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، إنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 من المقربين إليه.

باريس — سبوتنيك. وأعلن هيتس، اسم منفذ اعتداء ستراسبورغ الذي وقع بأحد الأسواق مساء أمس الثلاثاء، مشيرا لوجود دوافع إرهابية بحسب الأدلة.

© REUTERS / VINCENT KESSLER الداخلية الفرنسية تستجوب 5 أشخاص بسبب هجوم ستراسبورغ

وقال هيتس في مؤتمر صحفي، إن "المعتدي يدعى شريف.س"، مضيفا أنه "كان معروفا لدى أجهزة الأمن على أنه متطرف".

وتابع هيتس أن "كل الأدلة تشير إلى ما حدث في ستراسبورغ اعتداء إرهابي، وقد سمع المعتدي وهو يصرخ "الله أكبر"".

وكشف هيتس عن أنه "تم اعتقال 4 مقربين من المعتدي الذي مازال فارا".

وأضاف أن "الاعتداء أدى لمقتل شخصين، وهناك شخص ثالث يوجد في حالة موت سريري، وجرح 12 آخرين بينهم 6 بحال الخطر".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قد أعلن أن عملية إطلاق النار التي جرت مساء الثلاثاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 في حالة خطرة.

وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء، بتوقيت غرينيتش، مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما. وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.