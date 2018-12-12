البرلمان الأوروبي يؤكد مواصلة محاربة العنف بعد هجوم ستراسبورغ

أمستردام — سبوتنيك. وقال تاجاني في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعرب عن أسفي لضحايا هجوم ستراسبورغ، لن يخشى البرلمان الهجومات الإرهابية والجنائية"، مضيفا: "دعونا نمضي قدما للعمل معا من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية ضد العنف والإرهاب".
وأكد تاجاني على أن "البرلمان يرد على تلك الهجوم بمواصلة العمل ومناقشة مستقبل أوروبا، هذه هي طريقتنا في التأكيد على أن الديمقراطية أقوى من العنف وأن أوروبا موجودة لحمايتنا".
يذكر أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار، في هجوم أكدت السلطات دافعه "الإرهابي".
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