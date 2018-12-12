البرلمان الأوروبي يؤكد مواصلة محاربة العنف بعد هجوم ستراسبورغ

أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، عن أسفه إزاء حادث ستراسبورغ، مشددا على مواصلة عمل البرلمان الأوروبي لتعزيز الديمقراطية والحرية في مواجهة العنف.

أمستردام — سبوتنيك. وقال تاجاني في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعرب عن أسفي لضحايا هجوم ستراسبورغ، لن يخشى البرلمان الهجومات الإرهابية والجنائية"، مضيفا: "دعونا نمضي قدما للعمل معا من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية ضد العنف والإرهاب".

© REUTERS / Vincent Kessler التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ... والقبض على 4 من المقربين إليه

وأشار تاجاني إلى أن "ستراسبورغ هي رمز السلام، والهجوم عليها بمثابة الهجوم على السلام والديمقراطية وحياتنا".

وأكد تاجاني على أن "البرلمان يرد على تلك الهجوم بمواصلة العمل ومناقشة مستقبل أوروبا، هذه هي طريقتنا في التأكيد على أن الديمقراطية أقوى من العنف وأن أوروبا موجودة لحمايتنا".

يذكر أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار، في هجوم أكدت السلطات دافعه "الإرهابي".