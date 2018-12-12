البرلمان الأوروبي: الشراكة الاقتصادية مع اليابان ستلغي تقريبا جميع الرسوم الجمركية

أمستردام — سبوتنيك. وكان البرلمان قد موافقته على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان، وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أنه "أيد اتفاقية بارزة للتجارة الحرة مع اليابان، وهي أضخم اتفاقية ثنائية للتجارة يتفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".
في سياق آخر، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، عن أسفه إزاء حادث ستراسبورغ، مشددا على مواصلة عمل البرلمان الأوروبي لتعزيز الديمقراطية والحرية في مواجهة العنف.
وقال تاجاني في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعرب عن أسفي لضحايا هجوم ستراسبورغ، لن يخشى البرلمان الهجومات الإرهابية والجنائية"، مضيفا: "دعونا نمضي قدما للعمل معا من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية ضد العنف والإرهاب".
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