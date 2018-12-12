البرلمان الأوروبي: الشراكة الاقتصادية مع اليابان ستلغي تقريبا جميع الرسوم الجمركية

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان ستلغي تقريبا كافة الرسوم الجمركية على شركات دول الاتحاد الأوروبي.

أمستردام — سبوتنيك. وكان البرلمان قد موافقته على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان، وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أنه "أيد اتفاقية بارزة للتجارة الحرة مع اليابان، وهي أضخم اتفاقية ثنائية للتجارة يتفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

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وبحسب البيان، "ستزيل الاتفاقية تقريبا كافة رسوم الجمارك المفروضة سنويا على صادرات شركات الاتحاد الأوروبي إلى اليابان سنويا، وتصل إلى 1 مليار يورو".

في سياق آخر، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، عن أسفه إزاء حادث ستراسبورغ، مشددا على مواصلة عمل البرلمان الأوروبي لتعزيز الديمقراطية والحرية في مواجهة العنف.

وقال تاجاني في تغريدات على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أعرب عن أسفي لضحايا هجوم ستراسبورغ، لن يخشى البرلمان الهجومات الإرهابية والجنائية"، مضيفا: "دعونا نمضي قدما للعمل معا من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية ضد العنف والإرهاب".