ترامب: سنعمل على تشديد الرقابة على الحدود الأمريكية بعد هجوم ستراسبورغ

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيشدد الرقابة على الحدود الأمريكية، عقب الهجوم الإرهابي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الثلاثاء.

القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "هجوم آخر سيء جدا في فرنسا. سنعمل على تقوية حدودنا أكثر"، مخاطبا أعضاء الكونغرس: "نانسي [بيلوسي] وتشاك [شامر] يجب أن يعطونا التصويت لزيادة الأمن على الحدود".

© REUTERS / VINCENT KESSLER الداخلية الفرنسية تستجوب 5 أشخاص بسبب هجوم ستراسبورغ وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء أمس (الثلاثاء)، بتوقيت غرينيتش، مما أوقع عددا من الضحايا.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما. وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن عملية إطلاق النار التي جرت مساء الثلاثاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 في حالة خطرة.

وقال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، اليوم الأربعاء، إنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 من المقربين إليه.

وأعلن هيتس، اسم منفذ اعتداء ستراسبورغ الذي وقع بأحد الأسواق مساء أمس الثلاثاء، مشيرا لوجود دوافع إرهابية بحسب الأدلة.

وقال هيتس في مؤتمر صحفي، إن "المعتدي يدعى شريف.س"، مضيفا أنه "كان معروفا لدى أجهزة الأمن على أنه متطرف".

وتابع هيتس أن "كل الأدلة تشير إلى ما حدث في ستراسبورغ اعتداء إرهابي، وقد سمع المعتدي وهو يصرخ "الله أكبر".

وكشف هيتس عن أنه "تم اعتقال 4 مقربين من المعتدي الذي مازال فارا".

وأضاف أن "الاعتداء أدى لمقتل شخصين، وهناك شخص ثالث يوجد في حالة موت سريري، وجرح 12 آخرين بينهم 6 بحال الخطر".