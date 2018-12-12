ترامب: سنعمل على تشديد الرقابة على الحدود الأمريكية بعد هجوم ستراسبورغ

القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "هجوم آخر سيء جدا في فرنسا. سنعمل على تقوية حدودنا أكثر"، مخاطبا أعضاء الكونغرس: "نانسي [بيلوسي] وتشاك [شامر] يجب أن يعطونا التصويت لزيادة الأمن على الحدود".
وقال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، اليوم الأربعاء، إنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 من المقربين إليه.
وأعلن هيتس، اسم منفذ اعتداء ستراسبورغ الذي وقع بأحد الأسواق مساء أمس الثلاثاء، مشيرا لوجود دوافع إرهابية بحسب الأدلة.
وقال هيتس في مؤتمر صحفي، إن "المعتدي يدعى شريف.س"، مضيفا أنه "كان معروفا لدى أجهزة الأمن على أنه متطرف".
وتابع هيتس أن "كل الأدلة تشير إلى ما حدث في ستراسبورغ اعتداء إرهابي، وقد سمع المعتدي وهو يصرخ "الله أكبر".
وكشف هيتس عن أنه "تم اعتقال 4 مقربين من المعتدي الذي مازال فارا".
وأضاف أن "الاعتداء أدى لمقتل شخصين، وهناك شخص ثالث يوجد في حالة موت سريري، وجرح 12 آخرين بينهم 6 بحال الخطر".
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