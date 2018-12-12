الوفد العسكري الإسرائيلي يقدم لموسكو تفاصيل "درع الشمال"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار موسكو، أطلع الجانب الروسي على تفاصيل عملية "درع الشمال"، وأكد مواصلة عملياته المضادة للتواجد الإيراني في سوريا.

رام الله — سبوتنيك. وجاء في البيان: "لقد عُقد اللقاء بعد حديث قادة الدولتيْن وجرى بأجواء جيدة ومهنية حيث عرض ضباط جيش الدفاع أمام نظرائهم الروس تفاصيل حملة درع الشمال العسكرية. كما تمركز اللقاء في تطوير عملية تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية. لقد عرض جيش الدفاع في اللقاء سياسته بمواصلة العمل ضد التموضع الإيراني وتسلح حزب الله في سوريا".

© REUTERS / RONEN ZVULUN سارة نتنياهو تثير أزمة سياسية في إسرائيل

في سياق متصل، كان رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، قد جدد مطلبه من قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان، بتدمير الأنفاق التي تقول إسرائيل إن "حزب الله" اللبناني حفرها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال استقباله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفتي، وقال نتنياهو: "أرحب بالسيد سالفيني هنا وهو صديق كبير لإسرائيل. كانت لك أمس الفرصة لمشاهدة الأنفاق الإرهابية مباشرة".