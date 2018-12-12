الوفد العسكري الإسرائيلي يقدم لموسكو تفاصيل "درع الشمال"

رام الله — سبوتنيك. وجاء في البيان: "لقد عُقد اللقاء بعد حديث قادة الدولتيْن وجرى بأجواء جيدة ومهنية حيث عرض ضباط جيش الدفاع أمام نظرائهم الروس تفاصيل حملة درع الشمال العسكرية. كما تمركز اللقاء في تطوير عملية تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية. لقد عرض جيش الدفاع في اللقاء سياسته بمواصلة العمل ضد التموضع الإيراني وتسلح حزب الله في سوريا".
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال استقباله، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفتي، وقال نتنياهو: "أرحب بالسيد سالفيني هنا وهو صديق كبير لإسرائيل. كانت لك أمس الفرصة لمشاهدة الأنفاق الإرهابية مباشرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)