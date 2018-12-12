الجنائية الدولية: القبض على مجرم حرب أفريقي في فرنسا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إلقاء القبض على أفريقي متهم بجرائم حرب في فرنسا.

© AP Photo / Jerome Delay اعتقال "رامبو" لارتكابه جرائما ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

القاهرة — سبوتنيك .وأكدت المحكمة القبض على "القائد السابق لميليشيات "آنتي-بالاكا" المسيحية لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية بأفريقيا الوسطى".

وأوقفت السلطات الفرنسية القائد السابق لميليشيا "آنتي-بالاكا" المسيحية، باتريس إدوارد نغايسونا، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع مع مسلحي جماعة "سيليكا" المسلمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال بيان المحكمة إن "سلطات الجمهورية الفرنسية ألقت القبض على نغايسونا وفق أر توقيف أصدرته غرفة بالمحكمة"، وذلك "لمسؤوليته الجنائية المشتبه بها عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجانب الغربي لجمهورية إفريقيا الوسطى ما بين 5 ديسمبر/كانون الأول 2013 و ديسمبر 2014".