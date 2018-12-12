موقع استخباراتي يكشف عن مفاجأة "حزب الله" الجديدة لإسرائيل

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري (ديبكا)، أمس الثلاثاء، أن "حزب الله" يعد العدة للجيش الإسرائيلي، ويستعد له، وبقوة، لإقامة مظاهرات ومسيرات لبنانية بطول الحدود اللبنانية مع إسرائيل، أمام الجيش الإسرائيلي، أثناء تواجده بالقرب من الحدود.

© REUTERS / Ali Hashisho الوفد العسكري الإسرائيلي يقدم لموسكو تفاصيل "درع الشمال"

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن الحزب اللبناني يستعد لتسيير مظاهرات ومسيرات لبنانية على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل، والتي تشبه "مسيرات العودة" التي تجريها حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بطول الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وأورد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن "حزب الله" يعد العدة لتدشين مسيرات أو مظاهرات بطول الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل، منذ العاشر من الشهر الجاري، قبل يومين، تحديدا، وبأن باستطاعة الحزب تجييش الآلاف من اللبنانيين في الجنوب للخروج في المسيرات، ما بين رجال ونساء وأطفال، بهدف عرقلة عمل الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المشتركة، وهو العمل الذي يهدف للحيلولة دون اكتشاف أنفاق أخرى للحزب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق حملة عسكرية أسماها "درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق "حزب الله" على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وذلك بداية من الرابع من الشهر الجاري، وكشف الجيش خلالها عن ثلاثة أنفاق للحزب.