خطة إسرائيلية جديدة في القدس

© REUTERS / Ali Hashisho "القدس واللاجئين" أهم القضايا في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالقاهرة

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404" ، مساء اليوم، أن المبادرة الإسرائيلية الجديدة تأتي من وزير الإسكان، يوآف غالانت، حيث تم التمهيد والتخطيط لمنطقة جنوب شرقي القدس ، لبناء حي هناك للسفارات الجديدة بجوار حي تلبيوت، شرقي المدينة، ومن المتوقع أن يشمل 9 مناطق منفصلة في المجمع على مساحة 100 دونم.

وأوضح الموقع العبري أن مجمع السفارات الذي سيُبنى يحتوي على مباني فيها عدة سفارات، كما هو معتاد في العالم، إضافة إلى مبان سكنية على مقربة منها.

وقال غالانت "إن ذلك له أهمية لا مثيل لها، وأنا مقتنع أن العديد من البلدان ستنقل سفاراتها إلى القدس، ونحن نخطط حالياً لمواقع محتملة لسفارات أخرى من المحتمل أن تنتقل إلى القدس".

وأضاف: "علينا أن ننتقل إلى المجتمع الدولي، ونقول إن نقل السفارات إلى القدس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في أقرب وقت".