القبض على موظف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتورطه بجرائم حرب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن السلطات الفرنسية اعتقلت رجلا يشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى وأنه سيواجه التسليم إلى لاهاي.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، قال ممثلو ادعاء إن باتريس إدوارد نجايسونا كان "أكبر قيادي" في ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) المسيحية التي نفذت هجمات ممنهجة ضد السكان المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى في عامي 2013 و2014.

وجرى انتخاب نجايسونا، الذي ينفي ارتكاب أية مخالفات، في فبراير/ شباط عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم اعتراضات من جماعات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء إنه يُشتبه في أن نجايسونا ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها القتل والإبادة والترحيل والاضطهاد والتعذيب ومهاجمة المدنيين وتجنيد أطفال.

وأكد متحدث باسم المحكمة أن السلطات الفرنسية اعتقلت نجايسونا بناء على أمر صدر في السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وطلبت المحكمة تسليمه رسميا.