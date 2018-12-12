جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تدهور وسنكون في ورطة في الحرب القادمة

نقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم، الأربعاء، عن لسان الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، والمسؤول عن شكاوى الجنود، يتسحاق بريك: إن "وضع الجيش الإسرائيلي في تدهور، وأنه منذ 1965 لم يشهد الجيش مثل هذا التراجع، وطلبت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بذلك، دون جدوى".
وقال بريك: "هناك فجوات حرجة في الجيش، وهو في حالة تدهور، وأصبحت الثقافة التنظيمية في أسوأ حالاتها، وفي الحرب القادمة سنكون في ورطة".
وسبق للجنرال يتسحاق بريك، أن نشر تقريرا مهما في هذا الصدد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكد من خلاله عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، متهما قادة وضباط الجيش، بتضليل الرأي العام والجمهور الإسرائيلي بشأن جهوزية الجيش للحرب.
وأشار بريك إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من ضعف وخلل كبيرين، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية تخفي الواقع الحقيقي للأمر، ويعلق بريك على ذلك، قائلا: "قادة الجيش لا يقولون الحقيقة في كل ما يتصل بالخلل في الجيش".
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