جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تدهور وسنكون في ورطة في الحرب القادمة

وصف جنرال إسرائيلي رفيع المستوى، أوضاع قواته العسكرية، بأنها الأسوأ منذ 53 عاما، وبأن إسرائيل ستكون في ورطة في أية حرب قادمة، لافتقادها لجهوزية الحرب.

نقل الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم، الأربعاء، ​عن لسان الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، والمسؤول عن شكاوى الجنود، يتسحاق بريك: إن "وضع الجيش الإسرائيلي في تدهور، وأنه منذ 1965 لم يشهد الجيش مثل هذا التراجع، وطلبت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بذلك، دون جدوى".



© REUTERS / Amir Cohen وفد من الجيش الإسرائيلي يزور موسكو بسبب عملية "درع الشمال"