فرنسا: أنفاق "حزب الله" تخرق قرار مجلس الأمن الدولي

اعتبرت فرنسا الأنفاق التي حفرها "حزب الله" اللبناني داخل الأراضي الإسرائيلية خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لسنة 2006 بشأن وقف كافة العمليات الحربية بين الجانبين.

© REUTERS / Karamallah Daher صحيفة تكشف مكان تدرب الإسرائيليين على هدم أنفاق "حزب الله"

باريس — سبوتنيك . وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء: "فرنسا تعرب عن قلقها بعد اكتشاف إسرائيل لأنفاق حفرها (حزب الله) داخل الأراضي الإسرائيلية"، متابعة: "تعتبر باريس أن الأنفاق، التي حفرها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية تشكل خرقا للقرار 1701".

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس".

وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن تجري مناقشة التطورات الأخيرة في مجلس الأمن بأقرب وقت".

ودعت فرنسا كلا من السلطات اللبنانية والإسرائيلية لاستكمال التعاون التام مع القوات التابعة للأمم المتحدة لتجنب التصعيد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

وكان القائد العام للقوات الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ستيفاني دل كول، قال إن فريقا تقنيا تابعا لليونيفيل تحقق من وجود نفق ثان على الحدود اللبنانية مع إسرائيل "الخط الأزرق" معتبرا ذلك "أمرا خطيرا"، مؤكدا أن الـ"يونيفيل" تتابع هذه المسألة مع القوات المسلحة اللبنانية.