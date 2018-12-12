طهران: برنامج الصواريخ الباليستية يحمي من الأخطار الخارجية وإسرائيل

أكد معاون مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إسحاق آل حبيب، أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غرضه فقط هو الدفاع عن التهديدات الخارجية وخاصة الإسرائيلية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال حبيب، خلال كلمة له بمجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن "برنامج إيران للصواريخ الباليستية مصمم فقط ليكون قادر على حمل رؤوس تقليدية وللحماية من الأخطار الخارجية".

© Sputnik . Said Tsarnaev البحرية الإيرانية تطلق صاروخ "كروز" مطور لأول مرة

وأشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "منذ 3 أشهر فحسب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بالقضاء الكامل على إيران نوويا.. إذا الإجراءات الأمنية ليست من فراغ ولا يمكن أن نتجاهل التهديدات الأمريكية لإيران وتكرار شعار أن جميع الخيارات مطروحة".

وأضاف المسؤول الإيراني: "يجب على المجلس إدانة فرض عقوبات غير شرعية على إيران في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "بعد تكرار تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لالتزام إيران بالاتفاق انسحبت واشنطن منه. هذه السياسات والممارسات تؤكد أن الولايات المتحدة لا تهتم بسلمية البرنامج النووي من عدمه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أشار اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الموقع بين السداسية الدولية وإيران في 2015 يحمي الأخيرة من المسائلة، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، أن "خطة العمل الشاملة المشتركة [لاتفاق النووي] حتى الآن تحمي إيران من المسائلة"، مضيفا أن إيران "لديها مئات الصواريخ التي تشكل تهديدا لشركائنا في المنطقة".