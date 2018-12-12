إيطاليا تتخذ خطوة جديدة بشأن ليبيا

وسبق أن عمل جوزيبي بوتشيو غريمالدي، سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2011 إلى فبراير/ شباط 2015، حيث أغلقت روما سفارتها في العاصمة الليبية، طرابلس، في تلك الفترة لأسباب أمنية؛ بحسب صحيفة "الوسط".
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن رئاسة الوزراء قررت إعادة السفير الأسبق لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، إلى طرابلس، لرئاسة بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الليبية، خلفا للسفير جوزيبي بيروني، الذي سيترأس البعثة الإيطالية لدى طهران.
وسبق أن عمل جوزيبي بوتشيو غريمالدي، سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2011 إلى فبراير/ شباط 2015، حيث أغلقت روما سفارتها في العاصمة الليبية، طرابلس، في تلك الفترة لأسباب أمنية؛ بحسب صحيفة "الوسط".
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