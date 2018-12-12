واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات جديدة بسبب تعاون أوروبا مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة في ضوء قيام الاتحاد الأوروبي بإنشاء آليات لتجاوز العقوبات الأمريكية ضد إيران.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال بومبيو عقب اجتماع مجلس الأمن: "نحن لا نعلن بشكل مسبق عن إجراءاتنا [في مجال العقوبات الجديدة] قبل الإعلان الرسمي عنها، إلا أننا أوضحنا بشكل لا لبس فيه ما هو ممكن، وما هو غير مقبول. ويجب أن تكون هناك حزمة مرتبطة بإنشاء الاتحاد الأوروبي لآليات لتجاوز العقوبات ونحن ننظر فيه".

© REUTERS / YVES HERMAN ألمانيا تواصل دعم إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية

وتابع: "هناك استثناءات تخص المسائل الإنسانية، وهي المنتجات الغذائية والأدوية، وفي حال عدم توافق التدابير المتخذة مع ذلك، فإننا سنفرض عقوبات، ويمكن أن تفرض بحق أي طرف ينتهك نظام العقوبات".

هذا وقد أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في وقت سابق، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كيانا قانونيا لإجراء معاملات مالية مع إيران وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين.

هذا ويذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن. بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أية جهة مرتبطة بمشروع معالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا"، وكذلك المشاريع التي "توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالاً عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.