محامي ترامب السابق يبكي بعد إصدار حكم بسجنه 3 سنوات... وهذه كلماته الأخيرة

بكى المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعة المحكمة بعد إصدارحكم بسجنه 3 سنوات.

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك" المتواجد في قاعة المحكمة، قال كوهين "السبب الوحيد وراء تواجدنا (العائلة بأكملها وأقربائه) في جلسة النطق بالحكم، هو بسبب ما فعلته".

© REUTERS / Jonathan Ernst الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات

وأضاف "كنت مخطئاً في قبول عرض العمل لدى شركة عقارية كبيرة".

وقال باكيا "لقد وصفني ترامب عبر حسابه على تويتر بالضعيف، وكان محقًا ، لكنني ضعيف لسبب آخر، ضعفي هو أنني أعتقد أنه من واجبي تغطية شؤونه وعدم الاستماع إلى قلبي".

وتابع "اعتقدت أنه من خلال القيام بذلك (إخفاء المعلومات) سوف أسبب ضررا أقل لعائلتي".

واختتم قوله والدموع تنهمر من عينه "أريد أن أعتذر لشعب الولايات المتحدة — فهم يستحقون الحقيقة"، مضيفا أنه تلقى عددًا كبيرًا من الرسائل التي تدعمه من أشخاص لا يعرفهم.

يشار إلى أن محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، أصدرت اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، لمدة 3 سنوات.