وزير النفط الإيراني: هناك عوامل خارجية تهدد بقاء "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغينه، أن هناك عوامل خارجية تهدد بقاء "أوبك".

طهران — سبوتنيك. وأضاف في حديث مع التليفزيون الإيراني: "هناك مشروع قانون في الولايات المتحدة يتم درسه ويسمى (نوبك) وأي مجموعة أو كارتل نفطي يتم إنشاؤها لتعيين سعر النفط سوف تدخل في قائمة العقوبات الأمريكية" مشيرا إلى أن "هذه المسألة سببت قلقا لبعض أعضاء" أوبك".

© REUTERS / LEONHARD FOEGER "أوبك" تعوض فاقد نفط إيران وتتوقع انخفاض الطلب على خامها في العام 2019

يذكر أن "أوبك" أعلنت يوم الاثنين 03 ديسمبر/كانون الأول أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر، كما أكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن: "الأمين العام لأوبك محمد باركيندو استلم اليوم خطابا من دولة قطر، يفيد بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.