الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على من لا يمتثلون للعقوبات المفروضة على إيران

أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بريان هوك، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من لا يمتثلون للعقوبات المفروضة على إيران، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن معظم الدول ملتزمة حتى الآن.

واشنطن — سبوتنيك. وقال هوك للصحفيين ردا على سؤال بشأن تعاون إيران مع روسيا والصين وتركيا وقطر: "لدينا خلافات بوجهات النظر مع روسيا والصين فيما يتعلق بفعالية الاتفاق النووي الإيراني، لكن مع الدول الأخرى التي ذكرتموها اليوم، نظام العقوبات الأمريكية، ينفذ كما نرى، عندما نرى عدم تنفيذها، سنفرض عقوبات ".

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: سنشكل تحالفا لمواجهة إيران

مشيرا بالوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لفرض عقوبات على الشركات الأوروبية، لأنها تمتثل لنظام العقوبات الأمريكية ضد إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، بعد ساعات، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن. بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا"، وكذلك المشاريع التي "توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران".

ويوم الجمعة الماضي كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، والهدف من ذلك هو الإبقاء على أسعار النفط مستقرة.

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستعطي الدول الـ 8 عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأوضح الوزير بعض الإجراءات لن تظهر مفاعليها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الاتجار مع إيران"، مؤكدا أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية".

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تفصح بعد عن هوية تلك البلدان لكن يتوقع أن تكون أفغانستان من بينها، نظرا لاعتماد كابول على ميناء جابهار الإيراني كطريق حيوي هام يصل بالمياه الدولية.