زعيم حزب العمال يدعو البرلمان البريطاني للسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين أمس الأربعاء إن على البرلمان البريطاني أن يستعيد السيطرة على عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن نجت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تحد لزعامتها للمحافظين من جانب مشرعين من داخل حزبها يعارضون خطتها للانسحاب.

وأضاف كوربين في بيان "تصويت الليلة لن يحدث فرقا في حياة شعبنا… الآن يجب أن تعيد اتفاقها المحزن إلى مجلس العموم الأسبوع القادم حتى يستعيد البرلمان السيطرة".

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ بعد الفوز على خصومها في سحب الثقة... هذا ما تعهدت به رئيسة وزراء بريطانيا بشأن "بريكست"

وكانت ماي قد تعهدت بالمضي قدما في مهمتها من أجل إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد فوزها على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها زعيمة للحزب.

وقالت ماي للصحفيين يوم الأربعاء: "في أعقاب هذا الاقتراع، علينا الآن المضي قدما في مهمة إنجاز عملية الخروج من أجل الشعب البريطاني وبناء مستقبل أفضل لهذا البلد".

مضيفة، أنها ستسعى للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي غدا بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.

هذا وانتصرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها بصفتها زعيمة للحزب، على خلفية أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي"بريكست".