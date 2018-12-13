الرئيس المكسيكي يبحث مع نظيره الأمريكي مشكلة الهجرة

بحث الرئيس المكسيكي أاندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هاتفيا مع نظيره، الأمرؤكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مشكلة الهجرة.

مكسيكو — سبوتنيك. وكتب لوبيز أوبرادور في عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحدثنا اليوم (الأربعاء) على الهاتف مع الرئيس دونالد ترامب. وبطريقة محترمة وودية ناقشنا موضوع الهجرة، فضلا عن إمكانية تنفيذ برامج مشترك لتطوير وخلق فرص عمل في أمريكا الوسطى وبلدينا".

Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 13, 2018

وكان ترامب قد أمر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنشر ستة آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية.

وكان نحو 5 آلاف مهاجر وصلوا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تيخوانا بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص، على أمل الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

ولكنهم الآن يواجهون انتظارا طويلا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل طلباتهم للجوء، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بإبقائهم على الجانب المكسيكي من الحدود حتى تنظر المحاكم في طلباتهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا.