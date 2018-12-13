حادث تحطم لقطار سريع في أنقرة وأنباء عن إصابات

أفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادثة اصطدام قطار سريع بجسر في العاصمة التركية أنقرة.

وأفادت قناة "سي إن إن" التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

İLK GÖRÜNTÜLER

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU — NTV (@ntv) December 13, 2018

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة "أن تي في" التركية إلى سقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.