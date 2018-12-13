سقوط مقاتلة أمريكية في المحيط الهادئ أثناء التدريبات

ذكر تقرير عسكري أمريكي، اليوم الخميس، أن مقاتلة أمريكية من نوع "هوكر هانتر" سقطت في المحيط الهادئ قبالة جزيرة ساند(هونولولو).

وأشار التقرير العسكري الصادر عن القيادة الجوية للحرس الوطني الأمريكي في هاواي أن المقاتلة الأمريكية كانت تجري تدريبات جوية فوق المحيط الهادئ.

JBPHH is confirming a Hawker-Hunter aircraft operated by a civilian contractor has crashed into the ocean five miles south of Sand Island at approximately 2:28 p.m., today. Details we know in the release. pic.twitter.com/RpQj4JgCjF — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 13, 2018

وتسببت الأعطال الفنية إلى خلل في المقاتلة ما أدى إلى سقوطها في المياه وتم نقل الطيار إلى المستشفى.

وأفادت القيادة الجوية أن الطيار أصيب بجروح خفيفة واستطاع الخروج من الطائرة عبر كبسولة الطوارئ.