السجن مدى الحياة لاثنين من آكلي لحوم البشر في جنوب أفريقيا

أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على شابين متهمين بأكل لحوم البشر، حيث أكد القاضي أنهما ارتكبا "أبشع جريمة".

وحكمت القاضي بيتر أولسن على نينو مباثا (33 عاما) ولونجيساني ماوبوبان (32 عاما) بالسجن مدى الحياة لقتل زانيلي هلاتشوايو في العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ذي غارديان".

© REUTERS / GORAN TOMASEVIC منها الاغتصاب الجماعي وأكل لحوم البشر... الأمم المتحدة ترصد فظائع في الكونغو

وتم اعتقال مباتا، وهو يعمل معالجا، بعد تسليم نفسه في مركز للشرطة في إيستكورت، وهي بلدة في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث كان يحمل حقيبة تحتوي على ساق بشرية وذراع، وقال للضباط إنه "تعب من تناول اللحم البشري".

ورفضت الشرطة تصديق ادعاءاته حتى اصطحبوه إلى منزله حيث تم العثور على المزيد من الأعضاء البشرية، فيما تمت تبرئة رجل ثالث كان قد ألقي القبض عليه مع سبعة آخرين.

يذكر أن جلسات استماع سابقة في إيستكورت شهدت تجمعا لسكان غاضبين خارج المحكمة للاحتجاج على هذه الجريمة المروعة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا ليس لديها قانون واضح يدين أكل لحوم البشر، لكنه ينص على أن تشويه الجثة ضمن الجرائم الجنائية.