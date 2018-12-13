السجن مدى الحياة لاثنين من آكلي لحوم البشر في جنوب أفريقيا

وحكمت القاضي بيتر أولسن على نينو مباثا (33 عاما) ولونجيساني ماوبوبان (32 عاما) بالسجن مدى الحياة لقتل زانيلي هلاتشوايو في العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ذي غارديان".
ورفضت الشرطة تصديق ادعاءاته حتى اصطحبوه إلى منزله حيث تم العثور على المزيد من الأعضاء البشرية، فيما تمت تبرئة رجل ثالث كان قد ألقي القبض عليه مع سبعة آخرين.
يذكر أن جلسات استماع سابقة في إيستكورت شهدت تجمعا لسكان غاضبين خارج المحكمة للاحتجاج على هذه الجريمة المروعة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا ليس لديها قانون واضح يدين أكل لحوم البشر، لكنه ينص على أن تشويه الجثة ضمن الجرائم الجنائية.
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