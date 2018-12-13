سقوط مقاتلة أمريكية في المحيط (فيديو)

سقطت مقاتلة من طراز "Hawker Hunter" تشارك في مناورات الوحدة الجوية للحرس الوطني الأمريكي، في مياه المحيط الهادئ بولاية هاواي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، كان يقود المقاتلة طيار مدني شارك في مناورات "Sentry Aloha"، التي يشارك فيها نحو 800 شخص و30 طائرة.

وسقطت المقاتلة في مياه المحيط بالقرب من جزيرة أواهو ونجا الطيار من الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.

#BREAKING: Video just into our newsroom shows the pilot of a crashed military aircraft, still in the water and attached to his parachute, in the moments after the crash. https://t.co/ltGLiSMEr1 pic.twitter.com/eFAdJHNx0C — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 13, 2018

وقد تسبب الحادث في إلغاء كل الرحلات الجوية من مطار هونولولو الدولي لفترة، قبل استئناف العمل بشكل طبيعي.

وزعمت الوكالة أن بريطانيا كانت تصدر هذه المقاتلة إلى الخارج بشكل واسع، وهي مستخدمة في القوات الجوية لأكثر من 20 دولة.

Hawker Hunter MK.58 N323AX that crashed today off Honolulu. This one and another Hawker Hunter N323AX often fly in Hawai‘i to help with military training around the islands. pic.twitter.com/879Hv1afPc — Nicholas Augusta ★ (@naugusta) December 13, 2018

يذكر أن هذا الطراز من المقاتلات، كان يصنع في الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي، وتم وقف إنتاجه في السبعينيات، إلا أن سلاح الجو البريطاني واصل استخدامه حتى تسعينيات ذلك القرن.