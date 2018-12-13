تركيا تحقق حلمها... أردوغان يعلن تأسيس وكالة الفضاء التركية

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأسيس وكالة الفضاء التركية في البلاد. ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الجريدة الرسمية التركية نشرت القرار الذي يتضمن المبادئ والأسس والمهام المتعلقة بإنشاء "وكالة الفضاء التركية" التي ستكون تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان: تركيا بدأت بتطوير نظام دفاعي بعيد المدى

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن وكالة الفضاء التركية ستحدد سياسات بلاده واستراتيجياتها في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأوضح ورانك أن هذه المؤسسة ستحضر الأرضية اللازمة من أجل تطوير صناعة تنافسية لا تعتمد على الخارج، وستحرس مصالح تركيا القومية في الفضاء أيضا.

ووفقا للوزير التركي، فإنه مع تأسيس هذه الوكالة، يتحقق حلم تنتظره بلاده منذ 20 عاما.

وقال ورانك إن وكالة الفضاء التركية ستعمل من أجل تطبيق رؤية "تكنولوجيا وطنية، صناعة قوية" بطريقة ناجحة في مجال الفضاء والطيران.

وأوضح أن الوكالة ستقيم علاقات محلية ودولية، وسيتم من خلالها تطوير التعاون الثنائي والمتعدد.

وجاء في القرار الرئاسي أن الوكالة ستتمتع بميزانية خاصة، واستقلالية إدارية ومالية، وشخصية اعتبارية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في منتصف يونيو، أن البلاد تعتزم بناء محطة علمية في أنتاركتيكا، وقبل أسبوع من ذلك، تحدث أردوغان في اجتماع مع أعضاء منظمات الشباب في أنقرة، عن خطط لإرسال رواد فضاء أتراك إلى الفضاء.

ومن المقرر بموجب القرار الرئاسي، إعداد خطط استراتيجية تتضمن أهداف الوكالة متوسطة وطويلة الأجل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، فضلا عن المبادئ الأساسية، والأهداف، والأولويات، ومعايير الأداء، والأساليب التي سيتم اتباعها، وتوزيع الموارد.

وتهدف الوكالة أيضا إلى تطوير البنى التحتية والموارد البشرية، وزيادة القدرات والمهارات، واكتساب تقنيات ومنشآت تضمن الوصول المستقل إلى الفضاء.

وستكون الوكالة مسؤولة عن توقيع عقود لتشغيل المحطات الأرضية الفضائية، وضمان التنسيق بين المحطات، والتواصل بين المؤسسات المحلية والدولية، من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

وتتولى الوكالة تسجيل الأجسام التي يتم إطلاقها إلى الفضاء بموجب معاهدات دولية باسم الدولة التركية، فضلا عن إجراءات التسجيل على مستوى الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تتولى الوكالة التركية مهمة تنسيق مشاريع المؤسسات التركية مثل معهد "توبيتاك" للفضاء، و"تاي"، و"روكيتسان"، و"توركسات"، في مجال الفضاء.