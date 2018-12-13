تفاصيل جديدة حول علاقة ترامب بعارضة مجلة "بلاي بوي"

أفادت صحيفة "American Media" بأن عارضة الأزياء السابقة في مجلة "بلاي بوي" ، كارين ماكدوغال، تلقت مبالغ مالية من صحيفة "ناشيونال إنكواير" من أجل السكوت عن تفاصيل علاقتها الغرامية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض المدعون العامون الشهادة لمقاضاة صحيفة "ناشيونال إنكواير"، وفقا لموقع "usatoday".

© AP Photo / Richard Drew محامي ترامب السابق يبكي بعد إصدار حكم بسجنه 3 سنوات... وهذه كلماته الأخيرة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه ليس قلقا من مساءلته وأن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين قبيل انتخابات 2016 لمرأتين لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وفي وقت سابق، هاجم ترامب محاميه السابق، مايكل كوهين، بعدما تبين قيامه بتسجيل حديث تطرق فيه الطرفان إلى دفع مال لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"، أثيرت مزاعم حول إقامة ترامب لعلاقة معها.

وكانت كارين ماكدوغال قد تعاقدت مع إحدى الصحف عام 2016، مقابل أن تروي تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب، مقابل مبلغ 150 ألف دولار، ولكن لم يتم نشر القصة حتى الآن.