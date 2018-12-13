حريق يدمر آلات التصويت في انتخابات الرئاسة في دولة أفريقية

دمر حريق، اليوم الخميس، آلات التصويت في الانتخابات الرئاسية، في إحدى الدول الأفريقية.

وأكد مستشار رئاسي أن حريقا اندلع في مخزن الليلة الماضية في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية دمر آلافا من ماكينات التصويت وصناديق الاقتراع التي كان من المقرر أن تستخدم في الانتخابات الرئاسية يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، حسب "رويترز".

وأضاف المستشار بارنابي كيكايا بن كروبي أن 70 % من المعدات المقرر استخدامها في الانتخابات في كينشاسا، التي يقطنها أكثر من 15 بالمئة من سكان الكونجو، دمرها الحريق الذي قال إن "مجرمين" أشعلوه.

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وأشار المستشار الرئاسي إلى أن "مجرمين أشعلوا الحريق وأن رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون المخزن اعتقلوا. وقال قائد شرطة كينشاسا إن وحدة الطب الشرعي التابعة للشرطة تحقق في الموقع".

وتابع بارنابي كيكايا بن كروبي أن التجهيزات للانتخابات، التي قد تمثل أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد، ستمضي قدما وسيجري جلب ماكينات تصويت من مناطق أخرى من البلاد لاستخدامها في كينشاسا.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إجراء الانتخابات الرئاسية لاستبدال الرئيس جوزيف كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، في عام 2016 لكنها تأجلت مرارا بسبب مشكلات لوجيستية وأمنية.