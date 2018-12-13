الهاكرز يسرقون بيانات من موقع حكومي فرنسي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن الهاكرز سرقوا بيانات من موقع إلكتروني للوزارة مخصص للمواطنين المسافرين خارج البلاد.

ويثير الاختراق تساؤلات بشأن أمن مواقع الحكومة الفرنسية الإلكترونية، رغم أن الوزارة سعت إلى طمأنة المستخدمين إلى أن المعلومات المسروقة ليست عالية الحساسية وإن استخدام "موقع أريان" آمن، بحسب "رويترز".

وقالت في بيان: "… من الممكن إساءة استخدام هذه البيانات لكن بتأثير محدود لأن المعلومات لا تشمل أمورا مالية حساسة أو بيانات قد تكشف عن وجهات (المسافرين)".

تأسس موقع أريان، الذي يقول للمسافرين "ابقوا على تواصل من أجل أمنكم"، في عام 2010 لتمكين الفرنسيين من تلقي أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن وهم خارج البلاد.

ولم يتضح على الفور مصدر الاختراق.

وفي سياق آخر أعلن نائب مدير مركز التنسيق الوطني للحوادث الحاسوبية الروسية، سابقا، عن كشف وإحباط نظام الدولة المعني بصد الهجمات الحاسوبية لأكثر من 4 مليارات هجوم على البنية التحتية الروسية الحساسة.

ونشرت مجموعة "Group-IB" المختصة بأمن المعلومات، بعض الخطوات لمستخدمي الإنترنت لحماية حساباتهم الإلكترونية من الاختراق.