الحكومة الفرنسية توجه دعوة عاجلة لـ "السترات الصفراء" قبل مظاهرات السبت

وجهت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول، دعوة إلى محتجي "السترات الصفراء" قبيل مظاهرات السبت المقبل.

ودعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، من خلال موقع "سينيوز، السترات الصفراء إلى الامتناع عن التظاهر، السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".

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وقال غريفو: "متوجها إلى المحتجين، إنه بعدما تمكن " السترات الصفراء " من "التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت" في جميع أنحاء فرنسا، لكن "ليس من الحكمة التظاهر" نظرا للاعتداء الذي حدث في ستراسبورغ، الثلاثاء الماضي.

بدوره، عبر وزير الانتقال البيئي فرنسوا دو روجي عن أمله في وقف التظاهرات. وقال: "حان الوقت لوقف هذه التظاهرات، التجمعات اليومية عند المستديرات وخصوصا السبت في باريس والمدن الأخرى في فرنسا. هناك جانب من المسؤولية يجب التحلي به"، بعد خطاب ماكرون واعتداء ستراسبورغ.

وتستمر حركة "السترات الصفراء"، في حراكها للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.