مقتل صبي بإطلاق نار في مدرسة أمريكية

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي طالب آخر في الواقعة، بحسب ما نشرته صحيفة "سي بي إس نيوز".
وتم إجلاء جميع الطلاب من المدرسة، وانتشار الشرطة في محيط المدرسة، لجمع المعلومات حول الواقعة.
All students have been evacuated from Dennis Intermediate School. A lot of law enforcement presence blocking off every entrance of the school. @ISPPendleton is gathering information now to brief us on what exactly happened here. pic.twitter.com/dc9YUmiGJX— Nicole Griffin-RTV6 (@NicoleGriffinTV) December 13, 2018
وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت في مدرسة دنيس المتوسطة، وتم أولياء الأمور باصطحاب أطفالهم من مركز الفنون المسرحية في المدرسة.
Shots fired at Dennis Intermediate School https://t.co/AwwhV6BOVX pic.twitter.com/bUTLXcwxEo— BuzzTeller (@BuzzzTeller) December 13, 2018
يذكر أن إطلاق النار بالمدارس الأمريكية ليس بالحدث النادر.
ويمثل تشديد قوانين حيازة الأسلحة تغيرا في نهج ترامب الذي دعا خلال حملته لدعم تلك الحقوق.
ورغم اعتراض اتحاد الأسلحة على الحظر التام لتلك الأداة التي تجعل السلاح الناري سريع الطلقات، إلا أنه قال إنه سيفكر في فرض القيود عليها.
وبعد حادث فلوريدا الذي وقع يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، احتشد الطلبة في أنحاء البلاد مطالبين بتشديد القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة.
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