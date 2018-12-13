مقتل صبي بإطلاق نار في مدرسة أمريكية

أعلنت شرطة ولاية أنديانا الأمريكية، اليوم الخميس، أن صبيا قتل في واقعة إطلاق نار في مدرسة متوسطة في ريتشموند بالولاية.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي طالب آخر في الواقعة، بحسب ما نشرته صحيفة "سي بي إس نيوز".

وتم إجلاء جميع الطلاب من المدرسة، وانتشار الشرطة في محيط المدرسة، لجمع المعلومات حول الواقعة.

All students have been evacuated from Dennis Intermediate School. A lot of law enforcement presence blocking off every entrance of the school. @ISPPendleton is gathering information now to brief us on what exactly happened here. pic.twitter.com/dc9YUmiGJX — Nicole Griffin-RTV6 (@NicoleGriffinTV) December 13, 2018

​وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت في مدرسة دنيس المتوسطة، وتم أولياء الأمور باصطحاب أطفالهم من مركز الفنون المسرحية في المدرسة.

​يذكر أن إطلاق النار بالمدارس الأمريكية ليس بالحدث النادر.

© REUTERS / Harrison McClary مقتل طالب وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية ألاباما الأمريكية

ويسعى الرئيس ترامب، الذي حظي بتأييد الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى بحث فرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا

ويمثل تشديد قوانين حيازة الأسلحة تغيرا في نهج ترامب الذي دعا خلال حملته لدعم تلك الحقوق.

ورغم اعتراض اتحاد الأسلحة على الحظر التام لتلك الأداة التي تجعل السلاح الناري سريع الطلقات، إلا أنه قال إنه سيفكر في فرض القيود عليها.

وبعد حادث فلوريدا الذي وقع يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، احتشد الطلبة في أنحاء البلاد مطالبين بتشديد القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة.