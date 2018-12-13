إيران تحذر من مآسي صدام حسين وتهاجم أصحاب "السخافات المنافقة"

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية، من كثرة الحديث عن السلوك الإيراني الإقليمي.

ونشر جواد ظريف تغريده له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الكف عن "السخافات المنافقة" حول بلاده (إيران) وسلوكها الإقليمي.

US & allies should cease their hypocritical absurdities abt Iran's missiles & regional “behavior”. Facts speak for themselves. It's they who sell $100s of billions in arms to butcher Yemenis & it's they & their clients—NOT Iran—who're responsible for miseries from Saddam to ISIS. pic.twitter.com/WIXZqyiXNh — Javad Zarif (@JZarif) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وقال جواد ظريف في تغريدته: "إن الحقائق تتحدث عن نفسها، إنهم يبيعون أسلحة بما يزيد عن 100 مليار دولار، إلى [جزار] اليمنيين، وزبائنهم، وليس إيران نفسها، فهم مسؤولون عن معاناة وبؤس المنطقة من صدام [صدام حسين، الرئيس العراقي السابق] إلى داعش".