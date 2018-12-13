إعلان جديد حول قتلى "العمليات الموجعة" في إسرائيل

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن "مقاومتها ستظل حاضرةً على امتداد خارطة الوطن، ولا يزال في جعبتها الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته".

وتابعت كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس)، في بيان نعي اليوم الخميس: "نزف بكل الفخر والاعتزاز إلى العلا شهيدينا المجاهدين: صالح عمر البرغوثي، سليل عائلة البرغوثي المجاهدة، وبطل عملية عوفرا، التي أوقعت 11 إصابةً في صفوف المحتلين، وأشرف وليد نعالوة، بطل عملية بركان، التي قتل فيها صهيونيان وأصيب آخر بجراحٍ، والذي دوخ قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية على مدار شهرين من المطاردة"؛ بحسب وكالة "سما".