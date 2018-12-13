الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلال القمة التي عقدت اليوم قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام آخر.

وكتب تاسك عبر حسابه في "تويتر" قائلا "القرار هو أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالإجماع قرارا حول تمديد العقوبات ضد روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018

هذا وربط الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، قضية تمديد العقوبات ضد روسيا بمسار تنفيذ اتفاقات مينسك، كما أنه يستمع كل نصف علم لتقرير من فرنسا وألمانيا قبل أن يتخذ قرار سياسي بتمديد العقوبات التقييدية لمدة ستة أشهر أخرى.

الى ذلك أعلن المجلس الأوروبي، في 5 تموز/يوليو الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالأزمة في شرق أوكرانيا ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2019.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت بإتباع نهج على إحلال الواردات، وأعلمن أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، أنها ليست طرفاً في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك واتفاقيات مينسك.