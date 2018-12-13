ميلانيا ترامب "الجديدة" تتفاخر بقدرات "المقاتل" وتهاجم "المستغل" (فيديو)

ووصفت ميلانيا هؤلاء، في مقابلة لها اليوم الخميس، مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنهم "منتهزو فرص"، وقالت عنهم: "إنهم يحيون "القيل والقال"، ولكن المشكلة هي أنهم يكتبون التاريخ بشكل غير صحيح".
واعترفت ميلانيا في المقابلة، أنها لا تتفق أحيانا مع قرارات زوجها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يجعلها تسديه النصائح.
وقالت: "إني أتابع ما يجري من أحداث حول العالم… وأعطي النصيحة ورأيي الصادق له، ولكنه أحيانا يستمع لي وأحيانا لا يفعل".
وتابعت: "لكن في النهاية تظل هذه القرارات تخص زوجي، هو رجل راشد وبالغ، ولكنه مقاتل".
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