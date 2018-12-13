ميلانيا ترامب "الجديدة" تتفاخر بقدرات "المقاتل" وتهاجم "المستغل" (فيديو)

انتقدت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، بعض الصحفيين ومؤلفي الكتب وفناني الكوميديا، استغلالهم لاسمها، بغرض الترويج لأنفسهم.

ووصفت ميلانيا هؤلاء، في مقابلة لها اليوم الخميس، مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنهم "منتهزو فرص"، وقالت عنهم: "إنهم يحيون "القيل والقال"، ولكن المشكلة هي أنهم يكتبون التاريخ بشكل غير صحيح".

© REUTERS / Yuri Gripas ميلانيا ترامب تعطي النصائح لزوجها

وأطلت ميلانيا ترامب في المقابلة، بإطلالة جديدة، مع قرب نهاية عام 2018، إذ ظهرت شقراء، ما جعلها تظهر بشكل مختلف تماما.

واعترفت ميلانيا في المقابلة، أنها لا تتفق أحيانا مع قرارات زوجها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يجعلها تسديه النصائح.

وقالت: "إني أتابع ما يجري من أحداث حول العالم… وأعطي النصيحة ورأيي الصادق له، ولكنه أحيانا يستمع لي وأحيانا لا يفعل".

وتابعت: "لكن في النهاية تظل هذه القرارات تخص زوجي، هو رجل راشد وبالغ، ولكنه مقاتل".