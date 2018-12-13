"محادثة هاتفية" تحسم الجدل حول خلاف أمريكي إسرائيلي

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو هاتف كيتاروفيتش، وأكدت الأخيرة له أنها تريد إتمام صفقة شراء طائرات إسرائيلية، صناعة أمريكية، من نوع "إف 16" قديمة، بنصف مليار دولار، بعد وجود عراقيل أمريكية في إنهاء الصفقة.

© AP Photo / Evan Vucci على خلفية إجراء عسكري... خلاف إسرائيلي أمريكي جديد

وأفادت القناة العبرية بأن كيتاروفيتش طلبت من نتنياهو إتمام صفقة الطائرات الأمريكية، القديمة، الإسرائيلية الحديثة، دون أي تغيير يذكر، سواء في ثمنها، والمقدر بنصف مليار دولار، أو في تواجد تقنية حديثة داخل قمرة الطائرة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إتمام صفقة بيع 12 طائرات "إف 16" أمريكية الصنع، اشترتها إسرائيل من قبل، وأجرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية بعض التغييرات التكنولوجية.

وكانت القناة العبرية نفسها قد نشرت تقريرا قبل يومين، أفادت من خلاله بأن الإدارة الأمريكية تعرقل إتمام تلك الصفقة، نتيجة لرفض الدفاع الأمريكية بيع طائرات "إف 16" الإسرائيلية الحديثة، الأمريكية الصنع، القديمة زمنيا، وبأن نتنياهو تحدث مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، في هذا الشأن، ولكن كان رد الأخير أن وزير الدفاع، جون ماتيس، هو المسؤول عن هذه القضية، ويرفض إتمام الصفقة.