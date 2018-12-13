الرئاسة التركية: العملية الجوية شمالي العراق ضربة للإرهاب

قال مسؤول في الرئاسة التركية إن العملية الجوية للجيش التركي شمالي العراق ضربة للإرهاب ورسالة لداعميه.

© AP Photo / Vadim Ghirda تركيا تبني قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجيش شنّ عملية جوية لتحييد إرهابيي "بي كا كا / كا جي كا / ب ي د / ي ب ك"، والتصدي للهجمات "الإرهابية"، التي تستهدف الشعب والقوات المسلحة شمالي العراق.

وأضاف البيان، أن العملية تهدف أيضا لـ"تأمين أمن الحدود، في إطار حق الدفاع المشروع الناجم عن القوانين الدولية المستمدة من المادة 51 لمعاهدة الأمم المتحدة ".

وتابع أنه تم استهداف مواقع إرهابية في منطقتي سنجار وجبل قره جاق، كانت تستخدمها المنظمة كقواعد عسكرية.

وأشار البيان، إلى أن العملية أفضت لتدمير ملاجئ ومخابئ وأنفاق ومستودعات لـ"بي كا كا" الإرهابية.

وأكد إظهار الحساسية القصوى خلال تخطيط وتنفيذ العملية للحفاظ على حياة السكان الأبرياء، وعدم الإضرار بممتلكاتهم، والحفاظ على البيئة.

كما شدد البيان، على عزم الجيش التركي القيام بمهامه كما كان دوما، لحماية أمن ومستقبل تركيا وشعبها.