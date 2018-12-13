رسالة من أمير قطر إلى الرئيس أردوغان

أرسل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة عاجلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "بعث أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/A3OtxODA10 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

كما أرسل نائب أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار.



سمو نائب الأمير يبعث ببرقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/TJpM1Ri2gx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وفي نفس السياق، بعث عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار.



رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/PcBgZ4GeG3 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادث اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.

© REUTERS / TUMAY BERKIN مقتل 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث اصطدام قطارين في أنقرة (فيديو)

وأفادت قناة " سي إن إن " التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث يقومون بانتشال الركاب والجرحى من العربات.

وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية وسط تركيا.

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة "أن تي في" التركية بسقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.

وأكد حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، مقتل 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث اصطدام قطارين في المدينة.