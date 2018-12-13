رسميا... مجلس الشيوخ الأمريكي: محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.