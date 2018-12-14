وزير الداخلية الفرنسي يؤكد مقتل معتدي ستراسبورغ

استطاعت الشرطة الفرنسية، مساء يوم الخميس، القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورغ شريف شكاط بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه للاعتداء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي من مدينة ستراسبورغ: "تم القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورغ الإرهابي شريف شكاط".

© REUTERS / Vincent Kessler الشرطة الفرنسية تشن عملية أمنية في ستراسبورغ وتعتقل شخصا خامسا

وتابع كاستانير: "إحدى المواطنات رأت شريف شكاط في أحد الشوارع في ستراسبورغ فهرعت لإعلام الشرطة"، مضيفا "على قرابة الساعة التاسعة مساء رصدت الشرطة شريف شكاط؛ عندها استدار سريعا وأطلق النار على ثلاثة عناصر فردت الشرطة بالنيران وأردته قتيلا".

وقال كاستانير إن الشرطة استخدمت العديد من الوسائل والتقنيات خلال عملية البحث عن شكاط كما تم استخدام طائرة مروحية.

وعلى الرغم من إصابته بطلق ناري يوم الثلاثاء الماضي خلال اشتباك مع الشرطة والجيش استطاع شكاط، المولود في مدينة ستواسبورغ، الفرار. وعمدت الشرطة على نشر صوره في الإعلام لكي يتم التسريع في عملية القبض عليه.

وقامت الشرطة في وقت سابق من يوم الخميس، بعملية أمنية في حي نودورف حيث ألقت القبض على شخص مقرب من شكاط ليصبح بذلك عدد المعتقلين على صلة بالمعتدي خمسة أشخاص.

هذا وقد أطلق شريف شكاط ليل الثلاثاء الماضي النار على المارة في حي نودورف في ستراسبورغ صارخا بعبارة "الله أكبر" قبل أن يلوذ بالفرار بعد اشتباك مع الشرطة والجيش.

وأدى الاعتداء الإرهابي لمقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين بعضهم بحال الخطر.