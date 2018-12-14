السلطات الهولندية تعتقل رجلا قام بتهديد عدد من الأشخاص بسكين في مطار سخيبول

اعتقلت السلطات الهولندية رجلا هدد أشخاص في صالة التسوق في مطار سخيبول الواقع في أمستردام، وأكدت الشرطة المحلية عدم وجود إصابات وقد تم السيطرة على الوضع، مع استمرار التحقيقات حتى الآن.

أمستردام — سبوتنيك. وبحسب الموقع الإخباري للوكالة الإخبارية الهولندية أ دي، "تم الآن إخلاء جزء من مطار سخيبول بلازا وهي صالة تضم عددا من الأسواق والمطاعم".

وأضافت الوكالة "وذلك بعد أن هدد رجل عدة أشخاص بسكين وصرخ بأنه كان هناك شيء في حقيبته. وفق ما أكدته مصادر من الشرطة لوكالتنا".

وتابعت الوكالة على موقعها الإخباري: "وفي الوقت نفسه تم القبض على الرجل. ولم تسجل إصابات".

ويذكر أن فريق التحقيقات الآن يقوم بإجراء بحث في حقيبة الرجل لاستبعاد وجود شيء فيها. وهذا هو السبب في أن جزءا من المطار مغلق حاليا. وأيضا لا يتم تشغيل عدد من القطارات من وإلى المطار.