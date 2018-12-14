رابطة برازيلية تتوقع تراجع صادرات البلاد من الدواجن بسبب حظر تجاري

قالت رابطة البروتين الحيواني البرازيلية يوم الخميس إن منتجي الدواجن في البلاد سيعانون من تراجع في المبيعات الخارجية هذا العام بسبب حظر التعامل مع بعض الشركات وانخفاض في المبيعات للمملكة العربية السعودية.

وتوقعت الرابطة أن تنخفض صادرات الدواجن البرازيلية في 2018 بنسبة 5.1 في المئة، متجاوزة التوقعات، لتصل إلى 4.1 مليون طن. وألحق احتجاج على مستوى البلاد لسائقي الشاحنات في شهر مايو أيار ضررا بالنتائج السنوية، بحسب رويترز.

وقال فرانشيسكو تورا رئيس الرابطة في مؤتمر صحفي إن طلبات بعض العملاء المهمين مثل السعودية بتغيير عملية التصنيع لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أثرت على تدفق الدواجن من البرازيل

وواجهت صناعة الدواجن صعوبات كبيرة جراء حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على 20 مصنعا برازيليا لتصنيع الدواجن غالبيتها مملوكة لشركة (بي.آر.إف إس إيه) لمشاكل تتعلق بسلامة الغذاء.

ورجحت الرابطة انخفاض صادرات لحوم الخنازير بنسبة ثمانية في المئة في عام 2018 لتصل إلى 640 ألف طن مُرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى حظر روسي ظل ساريا لغالبية العام قبل أن ينتهي في نوفمبر تشرين الثاني.

قال تورا إنه يعارض خطة لرئيس الدولة المنتخب جايير بولسونارو لنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وأوضح أن هذه الخطوة قد تلحق أضرارا بالمصدرين الذين ربما يخسرون مصالحهم التجارية في بعض الدول العربية.