الدفاع الروسية: طائري القوات الفضائية الجوية الروسية يستعدون للعودة إلى الوطن من فنزويلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، أن طائري القوات الفضائية الجوية الروسية، الذين أتموا رحلة عبر الأطلسي دون توقف إلى فنزويلا في 10 كانون الأول/ديسمبر، بدؤوا الاستعداد للعودة إلى قواعد التمركز في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أمر قائد القوات المسلحة، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، بمهمة تنظيم التحضير للطيران إلى قواعد التمركز وتنفيذها وفقا للقرار المعتمد".

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هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن طياري "تو-160" التابعة للقوات الجوية الروسية، نفذوا رحلة جوية مدتها 10 ساعات فوق حوض الكاريبي في إطار زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى فنزويلا.

وقامت مقاتلة "سو-30" و"إف-16" التابعة للقوات الجوية البوليفارية الوطنية بمرافقة قاذفات "تو-160" حيث نفذ طيارو الدولتين تدريبات على التعاون في الجو خلال تنفيذ مهام الرحلة.

وكانت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو 160"، بالإضافة إلى طائرتي "آن 124" و"إيل 62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، قد وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات كراكاس، وقيادة الطيران العسكري الفنزويلي.