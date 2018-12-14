الدفاع الروسية: طائري القوات الفضائية الجوية الروسية يستعدون للعودة إلى الوطن من فنزويلا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أمر قائد القوات المسلحة، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، بمهمة تنظيم التحضير للطيران إلى قواعد التمركز وتنفيذها وفقا للقرار المعتمد".
وقامت مقاتلة "سو-30" و"إف-16" التابعة للقوات الجوية البوليفارية الوطنية بمرافقة قاذفات "تو-160" حيث نفذ طيارو الدولتين تدريبات على التعاون في الجو خلال تنفيذ مهام الرحلة.
وكانت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو 160"، بالإضافة إلى طائرتي "آن 124" و"إيل 62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، قد وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات كراكاس، وقيادة الطيران العسكري الفنزويلي.
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