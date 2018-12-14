صحيفة عبرية تكشف تفاصيل خطيرة بشأن عملية "جفعات آساف"

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي كشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "جفعات آساف"، أو ما يسمى بعملية "عوفرا"، شرق رام الله، أمس الخميس، تفيد باختفاء سلاح أحد الجنديين، اللذين قتلا في العملية.

© REUTERS / Mohamad Torokman إعلان جديد حول قتلى "العمليات الموجعة" في إسرائيل

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يرجح أن يكون منفذ العملية، الفلسطيني، قد استولى على سلاح أحد الجنود بعد العملية، التي قتل خلالها جنديان، وأُصيب آخران بجراح، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الخلية "الإرهابية" التي قامت بالعملية هي خلية تابعة لحركة حماس، نجحت في الهروب من المكان في رام الله، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى تكثيف قواته العسكرية، وإقامة عشرات الحواجز في شتى بقاع الضفة الغربية، بهدف التوصل إلى مرتكبي العملية "جفعات آساف".

وكشفت الصحيفة العبرية عن تفصيل آخر يتعلق بأن مرتكبي العملية "الإرهابية" قاموا بإطلاق النيران من مسافة صفر، أو بضع أمتار، بعدما نزلوا من مركبة كانت تقلهم، وبعدما قتل الجنديان الإسرائيليان، سرق سلاح أحدهما.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بعدما كثف قواته العسكرية في أنحاء الضفة، قام بفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي اعتبرته بمثابة الأمر الخطير.