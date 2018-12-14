أوكرانيا تطور صواريخ تكتيكية جديدة

أعلنت أوكرانيا أنه يتم الآن تغيير نوعية القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا "ميزة رئيسية أمام المعتدي الروسي".

أعلن رئيس مكتب أمن المعلومات التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، فالنتين بتروف، أن أوكرانيا تعمل على إنشاء صواريخ تكتيكية جديدة، وفقا لقناة "زفيزذا" الروسية.

© Sputnik . Aleksandar Djorovitch أوكرانيا تختبر صاروخا مجنحا جديدا (فيديو)

وقال إن أوكرانيا تقوم حاليا بتطوير مجمعات جديدة مضادة للطائرات ومجمعات مضادة للسفن وصواريخ تكتيكية.

وأشار بتروف إلى أن نوعية القوات المسلحة الأوكرانية تتغير الآن، وهو ما يعد "ميزة رئيسية أمام المعتدي الروسي".

وتابع: "تدريجيا نحن نتحول إلى قوة مختلفة تماما. خطوة بخطوة، نصبح أقوى".

في وقت سابق، ذكرت تقارير أن لدى أوكرانيا "فرص فريدة" لإنشاء ليس فقط قنبلة ذرية خاصة بها، ولكن حتى رؤوس حربية نووية للقذائف البالستية العابرة للقارات، وفقا لـروسيسكايا غازيتا.