كوشنر مرشح لمنصب كبير

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين جاريد كوشنر، صهره ومستشاره القريب، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ونقل موقع "هافينغتون بوست" الأمريكي عن مسؤول جمهوري كبير، قريب من الإدارة الأمريكية من دون الكشف عن اسمه، أن كوشنر البالغ 37 عاما، التقى ترامب الأربعاء الماضي، لمناقشة توليه هذا المنصب، وذلك بحسب قناة "الحرة".

© AP Photo / Evan Vucci رسالة إيفانكا ترامب لجاريد كوشنر في عيد زواجهما التاسع وبحسب الموقع الإخباري الذي يشير إلى أنه حصل على تأكيد لهذه المعلومة من جانب شخصين لم يكشفا عن هويتهما، فإن زوج إيفانكا "يدفع بترشيحه" لهذا المنصب أمام والد زوجته، عبر تسليط الضوء على "عمله في مجال إصلاح القضاء الجنائي، وعلى قدرته التي أعلنها بنفسه على العمل مع الديموقراطيين".

وتعليقا على الخبر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "أنا لست على علم بأنه ينظر (في توليه هذا المنصب)، لكن أعتقد أننا كلنا هنا يمكن أن نعترف بأنه سيكون رائعا في أي دور قد يختار الرئيس أن يوكله إليه".

وأكدت أنه "قام بعمل هائل على عدد معين من الصعد"، خصوصا في مجال التجارة.

وأعلن ترامب، الخميس، أن خمسة أشخاص يتنافسون على هذا المنصب، مشيرا إلى أن لقاءات عديدة أجريت بهذا الشأن. وقال خلال لقاء في البيت الأبيض مع حكام ولايات انتُخبوا مؤخرا، إنهم مرشحون "جيدون جدا فعلا"، إنهم "أشخاص رائعون".

وكان ترامب قد أكد، السبت الماضي، أن جون كيلي، البالغ 68 عاما وأحد أقرب مستشاريه، سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الأبيض، في نهاية العام، في إطار عملية تجديد لفريقه المقرب بانتظار الحملة للانتخابات الرئاسية، في العام 2020.